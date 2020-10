D1A: le Beerschot assomme Saint-Trond 6-3, Courtrai s’impose à Malines

Le Beerschot a battu Saint-Trond 6-3 samedi lors de la 9e journée du championnat de Belgique de football.

Les Rats menaient 5-1 à la pause, après les buts de Raphael Holzhauser (2e et 25e), Tarik Tissoudali (17e et 34e) et Loris Brogno (40e), Olexander Filippov réduisant l’écart à la 44e.

Les Canaris revenaient à 5-2 en début de seconde période via Yuma Suzuki (49e), mais Ismaila Coulibaly redonnait quatre buts d’avance aux Anversois (57e), avant que Duckens Nazon ne fixe la marque à 6-3 (74e).

Au classement, le Beerschot s’installe provisoirement à la 3e place avec 18 points, à un point du leader Charleroi, qui se rend à Genk dimanche, et avec le même nombre d’unités que le FC Bruges, qui se rend au Standard samedi soir (20h45). Les Rouches suivent avec 17 points.