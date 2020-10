Tour des Flandres: van Aert et van der Poel en duel sur les pavés du Ronde

Puisque les portes de l’Enfer du Nord ne s’ouvriront pas, le week-end prochain, le Tour des Flandres est l’ultime rendez-vous 2020 pour les hommes de classiques. Sans public mais avec des champions qui rendent ce sport encore plus beau.

Mathieu van der Poel et Wout Van Aert vont ferrailler. - Belga

Il ne ressemblera à aucun de ses 103 prédécesseurs, entrera quels que soient son scénario et son vainqueur dans les annales du sport belge. Privé de public pour éviter que le virus restreignant nos vies depuis mars dernier ne virevolte encore plus gaiement, le Tour des Flandres 2020 sera original, souhaitons-le unique dans l’histoire. Comme un pèlerinage sans fidèles, une grand-messe flamande sans ses ouailles dominicales… Faisons donc confiance à Wout van Aert, Mathieu van der Poel et autre Julian Alaphilippe pour soigner l’office, une communion par procuration qui sera suivie par plusieurs millions de Belges à travers leur écran plat. Dans sa version automnale, elle aussi inédite, le Ronde fera largement découvrir la nature flamande, ses prés détrempés, ses chemins de campagne boueux, ses petits pavés humides, au milieu desquels un vent tourbillonnant s’engouffre, comme pour donner le tournis aux audacieux qui osent affronter les monts sans expérience.