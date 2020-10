Brexit - Les entreprises britanniques invitent les politiques à conclure un accord avec l'UE

Plus de 70 représentants d'entreprises britanniques, qui emploient plus de sept millions de travailleurs, font une dernière tentative pour persuader les hommes politiques de revenir à la table des négociations sur la question du Brexit. Ils veulent empêcher le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne sans un accord commercial, écrit le Financial Times dimanche.