Les Zèbres à Genk pour relancer la machine

Le Sporting de Charleroi va tenter de reprendre sa marche en avant, ce dimanche, à Genk, dans un stade où il n’a plus connu la victoire depuis août 2017.

Alors qu’ils avaient livré un début de championnat tonitruant lors duquel ils avaient enchaîné six succès consécutifs, les Carolos ont connu des dernières semaines plus délicates avec un nul à Mouscron, une défaite face au Standard et, surtout, une élimination européenne qui a entamé le moral des troupes de Karim Belhocine. La mini-trêve semble donc être arrivée au meilleur moment, pas mal de joueurs ayant affiché quelques signes de fatigue lors des dernières rencontres.

« Je ne sais pas s’il y avait vraiment de la fatigue mais pour les joueurs qui ne sont pas partis en sélection, cette petite pause a malgré tout permis de récupérer physiquement mais aussi de travailler certaines choses et d’intégrer les nouveaux », disait ce vendredi l’entraîneur sambrien.