Coronavirus: face à la recrudescence du virus, quelles sont les mesures dans les principaux pays européens ?

En France, où le nombre de contaminations a atteint un nouveau record samedi avec plus de 32.000 nouveaux cas répertoriés en 24 heures, une dizaine de grandes villes, dont Paris et sa banlieue, sont désormais soumis, à un couvre-feu de 21H00 à 06H00 pour au moins quatre semaines, une mesure qui concerne plus de 20 millions de personnes.

Les rues de la capitale française se sont progressivement figées dans le silence, une situation que Paris n’avait pas connue depuis 1961, dans un tout autre contexte, lorsqu’un couvre-feu strict avait été décrété pour les Français musulmans d’Algérie.

«C’est parlant, il est 21h et il n’y a plus personne, la situation est quasi propre», se félicite le commissaire Patrick Caron, de la police parisienne.