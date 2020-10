Remco Evenepoel encourage le maillot rose Almeida et ses équipiers de Deceuninck-Quick Step engagés sur le Giro: «Je suis fier de vous» (vidéo)

Il aurait dû participer à ce Giro 2020 mais sa grave chute au Tour de Lombardie le 15 août dernier l’a empêché d’être au départ de la 103e édition du Tour d’Italie. Remco Evenepoel devra encore patienter pour rouler son premier Grand Tour mais peut être rassuré sur le niveau de ses équipiers sur une course de trois semaines.

Depuis le début du Giro, les coureurs de l’équipe Deceuninck Quick-Step protège à merveille le maillot rose de Joao Almeida, leader de la course avec 56 secondes sur Kelderman et plus de deux minutes sur les autres prétendants à la victoire à la veille de la dernière journée de repos.

En dehors de l’aide de ses équipiers dans le peloton, le Portugais de 22 ans a également pu compter sur le soutien d’Evenepoel qui a envoyé un message à son équipe via les réseaux sociaux.