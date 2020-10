Lancé à la poursuite des six échappés du jour, le peloton du Tour des Flandres a dû s’arrêter à un passage à niveau alors qu’il restait un peu plus de 100km à l’arrivée. Pris au dépourvu, les coureurs n’ont pas eu le choix que de mettre pied à terre et attendre que les barrières se relèvent.

Au final, le peloton aura perdu une quarantaine de secondes sur les hommes de tête et sur le Norvégien Edvald Boasson Hagen qui avait flairé le bon coup en attaquant quelques kilomètres plus tôt.