Examen réussi pour Michel-Ange Balikwisha face à Bruges

Après avoir montré qu’il avait aussi des qualités d’attaquant, Michel-Ange Balikwisha fait désormais le bonheur de Philippe Montanier, conscient de la richesse de son escouade offensive. À voir qui aura la préférence du technicien français, jeudi face aux Rangers.

Omniprésent, c’est le mot le plus adéquat que nous avons trouvé pour décrire la prestation de Michel-Ange Balikwisha samedi soir face à Bruges. Philippe Montanier, son coach, en a surpris plus d’un en décidant de titulariser son jeune joueur (19 ans) seul en pointe tout en lui confiant des tâches qui allaient bien au-delà du simple rôle de buteur. Car marquer, « Mickey » n’a pas réussi à le faire, lui qui sortait d’une série de trois rencontres consécutives où il avait été décisif (Zulte Waregem, Fehervar, Charleroi). Il a failli l’être, car ne l’oublions pas, c’est bien lui qui va provoquer la perte de balle de Clinton Mata sur le but de Maxime Lestienne, finalement refusé par le VAR suite à une position de hors-jeu (justifiée) d’Obbi Oularé.