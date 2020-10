Lyon et Jason Denayer, aligné tout le match en défense, se sont imposés 2-3 sur la pelouse de Strasbourg dimanche dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1.

Les Gones pensaient s’être mis à l’abri en menant 0-3 après 42 minutes et les buts de Kadewere (13e, 42e) et Toko Ekambi (25e), mais Diallo (43e) et Aholou (55e) ont relancé les Alsaciens, toujours privés de leur gardien Mats Selz, blessé.

Lyon est 7e avec 10 points, tandis que Strasbourg reste dans la zone rouge, 18e avec 3 unités.