Le bio et le local en ligne profitent à fond de la vague

La livraison à domicile des produits plus sains séduit les consommateurs.

Les grandes surfaces sont loin d’être les seuls commerces à profiter de l’engouement des Belges pour les achats de denrées via ordinateur ou smartphone. Les spécialistes de la distribution d’aliments bio et locaux par internet exclusivement (les « pure players ») cartonnent eux aussi en cette période de Covid. Ils réalisent même l’impensable. « Depuis mi-mars, nous avons multiplié nos ventes par trois. La croissance que nous espérions atteindre en trois ans, nous l’avons obtenue en trois jours », explique Muriel Bernard, fondatrice d’Efarmz, axé sur les boîtes repas et le frais.