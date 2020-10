Avec le soutien de la fondation Bloomberg, la Région bruxelloise lance plusieurs projets permettant de mieux mesurer les concentrations de polluants, les émissions réelles et les impacts pour la santé des enfants.

En savoir plus sur la pollution de l’air et ses impacts sur la santé afin d’éclairer d’éventuelles nouvelles mesures. En partenariat avec la fondation Bloomberg Philanthropies, la Région lance un ensemble de projets mêlant administrations, académiques, laboratoires, associations et citoyens.