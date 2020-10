Coronavirus: et si on profitait des nouvelles mesures pour hiberner ?

Salem le chat et les jolis dessins de Marie sur Instagram. - D.R.

Hier, il s’est passé un truc incroyable.

Une insomnie. Milieu de la nuit, pas le stress, pas l’angoisse, pas le cerveau qui tourne tout seul, non. Juste les yeux qui n’en peuvent plus de rester fermés et qui préfèrent contempler le plafond.

Après cinq minutes, c’est bon, on chipote un peu et on se rend compte que Marie est connectée. Marie, elle se couche toujours hyper tard. Ou alors peut-être qu’elle dort mais elle répond quand même dans la seconde. Sans doute qu’elle coupe pas ses notifications.

De fait, elle est là.