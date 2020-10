Chute d’Alaphilippe au Tour des Flandres: la sécurité des coureurs, le défi de la saison 2021

Philippe Gilbert l’évoquait récemment, lui qui s’est spontanément invité dans les sessions de réunions qui débattent du thème à l’UCI : la sécurité des coureurs doit devenir, au cours des prochaines semaines, et a fortiori sur le terrain dès janvier prochain, un sujet de mobilisation pour tous les acteurs du cyclisme. De l’organisateur en passant par les équipes et les fédérations. Par les spectateurs lorsqu’ils pourront reprendre le chemin des routes pour applaudir les champions. Car le malheureux incident ayant impliqué Alaphilippe au Tour des Flandres, c’est la démonstration du très classique « cela devait arriver ». Comme ce fameux carrefour où attend un accident mortel pour installer des feux de signalisation. Cela devait arriver car il y a trop de motos en course, et nous entendons déjà la corporation des motards réagir vivement, car tous font leur boulot correctement.