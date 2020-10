Le compositeur Michael Abels est à l’honneur cette année aux World Soundtrack Awards de Gand. L’occasion de parler composition avec celui qui a rendu « Get Out » et « Us » plus scary encore…

entretien

Un thème classique déconstruit pour faire grandir le suspense. Des cordes qui s’étirent et résonnent. Des percussions qui crépitent. En retravaillant I Got 5 on It, classique hip-hop des années 1990, Michael Abels construit l’atmosphère effrayante de Us (2019), le deuxième long-métrage de Jordan Peel, nouveau petit génie du cinéma de genre américain, remarqué deux ans plus tôt avec Get Out (déjà mis en musique par Abels).