European Open: David Goffin, encore testé ce lundi, jouera, mais pas Bemelmans

C’est malheureusement le feuilleton belge de cet European Open.

À l’heure actuelle, David Goffin est toujours positif au Covid-19, comme l’ont démontré les tests du 7 octobre (ce qui lui a fait rater le tournoi de Saint-Petersbourg, via une mise en isolement), puis des 13 et 15 octobre à Anvers…

Le nº1 belge repassera un test ce lundi, en espérant enfin être négatif ! Ceci, pour se rassurer lui-même, et aussi rassurer l’ATP, mais du côté des organisateurs anversois, on ne se fait pas trop de mouron. « Vu que ça fait plus de dix jours que David est en quarantaine et qu’il ne présente plus de symptômes, il n’est plus contagieux », ajoute ainsi Dick Norman. « Selon le protocole médical mis en place en Belgique, il pourra jouer ce jeudi… »