«On vérifiera le respect des mesures, mais avec nos moyens»

Normalement, on fait 7-15, 15-23, et 23-7, nous explique un policier de terrain. Pour pouvoir faire face (NDLR : à la fermeture du commissariat de Tamines), il y a eu un passage à des pauses de 12 heures, ce qui n’est normalement jamais le cas en intervention. Essayez d’imaginer l’énergie et l’attention nécessaires à chaque intervention et vous comprendrez qu’un policier qui a déjà 11 heures de travail dans les jambes se met en danger lorsqu’il est encore dehors pour une douzième heure ! Pensez-vous qu’il sera aussi réactif que d’habitude, si on l’attaque par surprise ?! »