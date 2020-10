En un mois, deux fois plus de policiers absents en raison du coronavirus

Selon les chiffres que « Le Soir » a pu consulter, entre le 1er et le 15 septembre, 417 policiers ont été renseignés en « absence Covid » pour test positif, symptômes ou quarantaine. Ils étaient 967 rien que sur les 12 premiers jours d’octobre, et ils craignent d’avoir des difficultés pour faire respecter les nouvelles mesures.

Ces dernières semaines, et plus particulièrement ces derniers jours, la police a été fortement impactée par la pandémie : vendredi, le commissariat principal de la zone de police de Sambreville et Sombreffe (SamSom), situé à Tamines, a dû fermer pour quinze jours car la moitié de son service intervention – qui assure les patrouilles mobiles en 24 h/24 – est touchée par la Covid. Grâce au coup de main de zones locales voisines et un renfort de la police fédérale, le service minimum pourra être assuré mais les pauses de huit heures, en intervention, sont exceptionnellement passées à douze heures.