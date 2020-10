« Pour retrouver la confiance, il faut remettre de la clarté, de la cohérence et de la lisibilité », insiste François Hollande. - Belga

Entretien

Au moment où la France entre en période de couvre-feu et au lendemain de l’assassinat d’un professeur qui a provoqué un nouveau traumatisme dans le pays, le prédécesseur d’Emmanuel Macron à l’Elysée lance un appel à la solidarité et au rassemblement. Et insiste : « les réponses à cette crise puisent dans les recettes de la social-démocratie ».

Est-ce que dans cette crise la France va plus mal que d’autres pays voisins ?