Coronavirus: un Belge sur deux obtient ses résultats de test en retard

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, une large partie de la population belge a vécu directement, ou indirectement, l’expérience du test. Outre les files, la difficulté de prendre un rendez-vous et la sensation désagréable, ce qui préoccupe le plus est la question du délai entre le test et la transmission du résultat.

Idéalement, il faudrait qu’on puisse savoir si on est positif au coronavirus dans les 24 heures après le prélèvement. Si le délai s’allonge, toute la mécanique du testing-traçing se brouille. Or, même la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS) a bien été obligée de reconnaître à la télévision que ses proches n’avaient toujours pas obtenu leur résultat, deux jours après le prélèvement.