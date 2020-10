Hockey: les Gantois toujours invaincus en division d’honneur

La Gantoise – Louvain : 5-0. Les Flandriens demeurent donc la seule équipe invaincue en division d’honneur après 8 journées de compétition même s’ils ont un match de moins au compteur que leurs adversaires (celui reporté le week-end dernier face à Namur). Face à Louvain, qui a finalement tenu durant 35 minutes, ils ont certainement livré leur prestation la plus complète depuis l’entame de championnat. Antoine Kina était le premier à trouver le chemin des filets après 20 minutes. Après la pause, l’équipe locale passait la vitesse supérieure et soignait le spectacle avec des buts d’Alex de Paeuw (52e), Antoine Kina (58e) et Leandro Tolini, sur penalty (68e et 70e). « Nous avons certainement disputé notre meilleur match depuis le début de saison », soulignait Alex de Paeuw. « Nous avons livré une prestation très complète. Nous avons bien défendu et surtout joué avec intelligence dans les espaces. Le score aurait pu être encore plus élevé. C’est surtout très bon signe pour la suite de la compétition. »