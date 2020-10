Van Aert: «Je vais refaire plusieurs fois le sprint avant de dormir»

Sur le podium où il a pris la deuxième place, l’œil, assombri par la logique déception, a vite retrouvé de l’éclat. Et la parole de Wout van Aert, les contours d’un humour qui épouse autant la politesse d’un certain désespoir que la satisfaction d’avoir, finalement, fait tout ce qu’il y avait à faire. « Je ne peux pas nourrir des regrets spécifiques… même si je vais refaire plusieurs fois le sprint avant d’aller dormir, c’est certain. Je suis déçu, forcément, mais Mathieu était juste un peu plus fort », posait-il, à peine débarrassé de la sueur d’un effort qui aura tenu toutes ses promesses.