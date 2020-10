Il ne suffit pas d’annoncer un duel, encore faut-il qu’il se produise, ce qui est potentiellement plus fréquent dans une classique. A fortiori en cette saison particulière qui a comprimé les courses et leurs acteurs dans un calendrier oppressant. À l’image de tout ce qui s’est produit jusqu’ici en cyclisme, en remontant donc aux Strade Bianche, le prix de l’excellence s’est invité à la place des miss, refoulées des podiums sous prétexte de la pandémie.

Van Aert et Alaphilippe avaient enflammé la Via Roma avant d’en faire autant à Imola, van der Poel et le même Alaphilippe avaient scintillé à la Flèche brabançonne quelques jours après un duel exceptionnel entre Slovènes au Tour puis à Liège-Bastogne-Liège (Roglic-Pogacar).