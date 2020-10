Coronavirus - Le syndicat chrétien dépose un préavis de grève pour le personnel de Bruxelles-Propreté

"Alors que la deuxième vague est là et que le taux d'absentéisme grimpe, les directives des autorités fédérales et régionales - comme le télétravail obligatoire où cela est possible, la distribution de masques et la distanciation sociale - ne sont toujours pas respectées par la direction", s'insurge Rudi De Coster, secrétaire régional d'ACV Openbare Diensten à Bruxelles.

"Les agents se croisent toujours par dizaines, voire centaines, en début de service dans les vestiaires. Seul le départ en tournée de collecte a lieu de manière plus échelonnée", fustige-t-il.

Le préavis de grève vise dès lors à mettre la pression sur les autorités bruxelloises pour qu'elles prennent toutes les mesures afin d'assurer la sécurité des travailleurs de Bruxelles-Propreté.