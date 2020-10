Jules Van Cleemput après la défaite de Charleroi à Genk (2-1): «Victime d’une faute sur le 1er but»

Transféré lors de la dernière journée du mercato pour compenser le départ de Maxime Busi à Parme, l’ex-Malinois Jules Van Cleemput rêvait forcément d’une autre issue pour sa première sous la vareuse zébrée… « On est déçu, c’est sûr, car personne n’aime perdre », regrettait-il au moment de quitter la Luminus Arena. « On est triste mais on va se reprendre et travailler pour corriger nos erreurs. Aujourd’hui (NDLR : dimanche), j’ai le sentiment que nous nous sommes créé assez de possibilités pour revendiquer davantage mais malheureusement, les buts ne sont pas tombés. Et défensivement, on n’a presque rien donné… D’ailleurs, sur le premier but, il y a faute sur moi. Je récupère le ballon et le Genkois vient me le prendre fautivement. Quant au deuxième, il s’agit d’une superbe action de Maehle, qui joue vraiment bien le coup. Mais au-delà de ça, on a été bon derrière. Ça a juste tourné dans le mauvais sens… »