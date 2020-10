La Roma s’est imposée à domicile face à Benevento ce dimanche, à l’occasion de la 4e journée de championnat. Mené 0-1 rapidement, les Romains n’ont pas abdiqué et ont fini par s’imposer sur le score de 5-2, grâce à un doublé de son capitaine Dzeko et des buts de Pedro, Veretout et Pérez.