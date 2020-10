Anderlecht: toujours la même histoire

Alors qu’il avait fait le plus difficile en menant 2-0 au repos, Anderlecht a été surpris par Louvain. Les Mauves pouvaient réussir l’affaire du week-end et se transforment en nouveaux perdants de la neuvième journée de championnat.

Quelques minutes avant la rencontre, Vincent Kompany se réjouissait de pouvoir enfin utiliser un nouveau schéma de jeu contre Louvain. À quelques minutes de la fin du match, il a dû pester que son équipe retombe dans ses travers alors qu’elle avait fait le plus dur, ouvrant le score par Verschaeren et doublant la mise peu avant le repos via Tau. Mais comme face à Malines, Saint-Trond et Mouscron, Anderlecht a encaissé dans les dernières minutes de la rencontre. Une nouvelle fois, les Bruxellois ont gaspillé leur viatique alors qu’ils avaient pris les devants au marquoir. Et ils font encore une mauvaise opération au classement après les partages du Standard et de Bruges, la défaite de Charleroi à Genk. Un retour à trois points des deux leaders du championnat tendait les bras aux Bruxellois. Mais leur mental leur a encore joué des tours. Louvain en a pleinement profité pour appuyer là où cela fait mal.