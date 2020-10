Géométrie VAR-iable

On discute ici de l’indiscutable, à savoir l’élan de générosité acrobatique dont Zino Vanheusden a (ab)usé pour tromper la vigilance de l’arbitre et ses factionnaires, en poste dans la fameuse camionnette dont on se demande, samedi, si ce n’était pas un camping-car placé en couvre-feu. Dormez, braves gens, le guet veille! Aucune réaction face à l’évidence d’une simulation éhontée. Et éventée par l’œil d’une des 14 caméras de la réalisation.

L’évidence escamote parfois de ces énormités qu’un minimum de décence vaudrait pourtant de confesser.

L’attitude du capitaine du Standard, bravant l’élémentaire bon sens au vu des images qu’il venait de visionner à la table du studio mobile d’Eleven, ne peut s’excuser qu’à l’aune d’un âge trop tendre pour mesurer l’étendue de son manque de classe. Dans 5 ou 6 ans, en ces mêmes circonstances, Vanheusden aura, à coup sûr, le recul nécessaire pour recevoir l’absolution publique d’une faute avouée, même pour moitié.