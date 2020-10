Stéphane Breda, notre consultant arbitrage, sur la fin de match entre Anderlecht et OHL: «Zéro penalty» (vidéo)

1. Pas de penalty pour l’OHL…

« À la 62e minute, un centre anderlechtois s’écrase directement sur le coude de Nmecha. Le VAR intervient mais Bram Van Driessche ne siffle pas penalty et je suis d’accord avec lui car le coude n’est quasi pas décollé et se trouve dans une position assez naturelle. »

2… ni pour Anderlecht !

« À la 87e, Tshimanga touche clairement le ballon de la main et M. Van Driessche siffle penalty. Le VAR l’interpelle et il décide d’aller voir les images. Il se rend alors compte que le joueur de l’OHL met sa main au sol pour amortir sa chute et le ballon vient percuter son membre. C’est l’une des exceptions à la règle. Et donc, bonne décision : pas de penalty ! »