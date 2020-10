Vincent Kompany après le match nul d’Anderlecht face à OHL (2-2): «Je prends la responsabilité de ce partage»

Interrogé au terme du match nul entre Anderlecht et OHL, Vincent Kompany a admis que le mental avait joué en la défaveur de son équipe : « Il y a un aspect mental qui joue. C’est comme une équipe qui ne parvient pas à marquer des buts. Nous, on encaisse en fin de rencontre. On est conscient du problème et il faut inverser la tendance. On y travaille depuis longtemps et déjà après le partage à Malines. On met des choses en place pour travailler là-dessus et on continuera à le faire. »

Le coach bruxellois a ensuite estimé avoir sa part de responsabilité dans ce partage. « Je prends la responsabilité de ce partage. J’aurais dû faire davantage pour que mon équipe obtienne un résultat. »