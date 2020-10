Les fédérations belge, allemande et néerlandaise candidates au Mondial féminin 2027

Les fédérations belge, allemande et néerlandaise de football vont unir leurs forces pour tenter d’organiser la Coupe du monde de football féminin en 2027, le plus grand événement sportif féminin. L’URBFSFA l’a annoncé lundi matin.

Les trois associations ont déjà exprimé leurs ambitions d’accueillir la Coupe du Monde 2027 à la FIFA, responsable de l’organisation des phases finales, et à l’UEFA.

« Elles ont l’intention de prendre d’autres dispositions concernant le tournoi et de les consigner dans un pacte avant la fin de l’année. Ensuite, les pourparlers avec les autorités (nationales) et les villes hôtes et sites d’entraînement potentiels débuteront », a écrit l’Union belge dans son communiqué.

La date à laquelle la candidature effective devra être présentée n’est pas encore connue, à l’instar de celle où la FIFA prendra sa décision finale quant aux droits d’organisation.