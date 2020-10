Coronavirus: le personnel soignant inquiet pour sa santé mentale avant même la 2e vague

Un sondage a été mené début octobre, avant donc cette 2e vague et la forte augmentation des admissions à l’hôpital, auprès de 1.280 travailleurs d’hôpitaux et de centres de soins résidentiels.

Il y a suffisamment de matériel et donc moins d’anxiété chez les prestataires de soins mais leurs plaintes psychologiques sont déjà au moins aussi importantes qu’en avril, met en lumière la quatrième enquête en ligne sur la coronavirus de la coupole flamande d’hôpitaux et organisations de soins Zorgnet-Icuro, dont les résultats sont relayés lundi par De Standaard et Het Nieuwsblad. Le sondage a été mené début octobre, avant donc cette 2e vague et la forte augmentation des admissions à l’hôpital, auprès de 1.280 travailleurs d’hôpitaux et de centres de soins résidentiels.

« Nous nous attendions à ce que l’été ait un effet positif, mais ce n’est pas du tout le cas », constate le professeur Kris Vanhaecht de l’Institut des soins de santé de Louvain (KU Leuven). « Les résultats sont en fait pires que lors de la première vague de Covid en avril ».