Classement WTA: Elise Mertens 21e, le top 100 inchangé après une semaine sans tournoi

Le circuit de tennis féminin WTA devait se rendre en Asie la semaine dernière pour y disputer les tournois de Pékin, Hong Kong et Tianjin. Mais la pandémie de coronavirus a eu raison de ces rendez-vous. C’est donc sans aucun changement que le classement WTA a été publié lundi.

Elise Mertens est toujours 21e mondiale et N.1 belge avant de disputer le tournoi d’Ostrava, seul et unique tournoi prévu cette semaine après les annulations de Wuhan, Nanchang et Luxembourg.

La tête est toujours occupée par l’Australienne Ashleigh Barty. Elle devance la Roumaine Simona Halep et la Japonaise Naomi Osaka.

Outre Elise Mertens (WTA 21), la Belgique compte toujours deux autres joueuses belges dans le top 100 avec Alison Van Uytvanck (WTA 64) et Kirsten Flipkens (WTA 84). Suivent Greet Minnen (WTA 115), Ysaline Bonaventure (118) et Yanina Wickmayer (WTA 162).