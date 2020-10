La lettre de Virgil van Dijk après sa violente blessure: «Je ferai en sorte de revenir meilleur et plus fort» (vidéo)

Victime d’une violente collision avec Jordan Pickford samedi lors du derby de la Mersey, Virgil van Dijk souffre d’une lésion aux ligaments croisés et sera absent plusieurs mois après son opération. Une grosse tuile pour le défenseur de Liverpool qui pourrait manquer l’Euro et qui ratera des grosses rencontres avec les Reds.

Sur Twitter, il s’est exprimé pour la première fois depuis l’incident et parle de sa convalescence. « Cet après-midi, j’ai rencontré un consultant pour mettre en place les derniers détails avant ma réhabilitation après l’incident d’hier (samedi). Je suis désormais concentré sur ma récupération et je ferai tout ce que je peux pour revenir le plus vite possible », peut-on lire dans sa lettre.