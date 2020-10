Lukaku buteur sur penalty, Carrasco ouvre son compteur: le week-end des Diables rouges en vidéos

Allemagne

Witsel et Meunier étaient sur la pelouse dès le coup d’envoi de Dortmund-Hoffenheim. Witsel a joué toute la rencontre alors que Meunier a été remplacé à la 75e. Les Borussen se sont imposés grâce à un but de Reus sur un assist d’Haaland.

Angleterre

Titulaires du côté de Leicester, Tielemans, Praet et Castagne n’ont pas pu empêcher les Foxes de tomber face à une surprenante équipe d’Aston Villa qui engrange sa quatrième victoire en autant de matches.

Toby Alderweireld et Tottenham ont de quoi râler après le partage concédé face à West-Ham (3-3). Les Spurs menaient 3 buts à 0 avant de se faire reprendre et d’encaisser le but égalisateur dans les derniers moments de la rencontre.