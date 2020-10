Ligue des champions: le Français Benoît Bastien au sifflet de Zénith – FC Bruges

Le Français Benoît Bastien a été désigné par l’UEFA pour arbitrer mardi (18h55) le duel entre le Zénith Saint-Pétersbourg et le Club de Bruges, rencontre de la première journée du groupe F de la Ligue des Champions.

Benoît Bastien, 37 ans et arbitre international depuis 2014, sera assisté de son compatriote Frédéric Haquette et de l’Israélien Roy Hassan. Les Français Karim Abed et Benoît Millot seront respectivement quatrième arbitre et arbitre vidéo.

Benoît Bastien a déjà arbitré à une reprise l’équipe nationale belge. C’était à l’occasion de la défaite des Diables Rouges contre l’Espagne (0-2) en septembre 2016, le premier match de l’ère Roberto Martinez.