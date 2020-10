Yves Van Laethem: «La situation est particulièrement préoccupante en Wallonie» (vidéo)

La province de Liège est « le point le plus chaud en termes de nouveaux cas », affirme par ailleurs le porte-parole interfédéral.

Le Centre de crise a fait le point ce lundi sur l’évolution de la pandémie de covid-19 en Belgique. Le mardi 13 octobre, 12.051 infections ont été enregistrées, soit le nombre le plus élevé sur une seule journée.

La Flandre occidentale est la province la plus touchée, devant le Limbourg, Liège et le Hainaut. La province de Liège est dans une situation délicate. « C’est le point le plus chaud en termes de nouveaux cas », affirme Yves Van Laethem. « La situation est particulièrement préoccupante en Wallonie », explique-t-il par ailleurs. Autant d’hospitalisations y ont été enregistrées que durant le pic de l’épidémie, lors de la journée du samedi 17 octobre. « La tension dans les hôpitaux en Wallonie va continuer à être importante dans les jours qui viennent », met en garde le virologue.