Tour d’Espagne: neige et coronavirus sur la route du maillot rouge

La double menace du Covid-19 et de la neige plane sur le Tour d’Espagne transformé en course d’obstacles pour les aspirants au maillot rouge. A commencer par Primoz Roglic, grand battu du Tour de France et vainqueur de l’édition 2019, qui s’élance avec le dossard de favori mardi à Irun dans le Pays basque.

A la situation sanitaire incertaine et versatile, illustrée par le quasi bouclage de Madrid, où la Vuelta doit se conclure le 8 novembre, est venue s’ajouter l’hypothèque de la météo.

Reporté de deux mois et raccourci de ses trois étapes initiales prévues aux Pays-Bas en raison de la pandémie, le 75e Tour d’Espagne tremble déjà de froid.

A une semaine du grand départ, la neige a recouvert le Tourmalet (2.115 m d’altitude), théâtre de l’arrivée de la sixième étape dimanche et premier moment de vérité de cette Vuelta. De quoi épaissir le brouillard autour de la dernière course de trois semaines de l’année.