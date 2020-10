Coronavirus - Chute brutale des flux migratoires en 2020 en raison de la crise sanitaire (OCDE)

"La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions majeures sur les flux migratoires au premier semestre", avec une diminution du nombre de nouveaux permis délivrés de 46%, même si cette diminution "pourrait être partiellement compensée au deuxième semestre", selon l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), qui regroupe une quarantaine de pays développés.

Une baisse "sans surprise" dans un contexte où les frontières ont été fermées et les mobilités internationales fortement perturbées durant plusieurs mois, alors que le nombre de nouveaux immigrés permanents était resté stable en 2018 et 2019 - environ 5,3 millions par an-, décrypte Jean-Christophe Dumont, chef de la division migrations internationales de l'OCDE.

Toutefois, l'impact de la crise varie beaucoup d'un pays à l'autre.

"Il y a beaucoup de pays de l'OCDE notamment non-européens où les flux sont littéralement à zéro, comme l'Australie, le Japon, les Etats-Unis, la Corée", explique-t-il à l'AFP.