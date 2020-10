Le Sporting de Charleroi à l’arrêt, un premier match reporté, Anderlecht galvaude: ce qu’il faut retenir de la 9e journée en D1A (vidéos)

Le Standard décroche le partage face à Bruges sur fond de penalties

De l’intensité, des duels, des occasions et un scénario complètement fou : s’il a été accompagné par trop de déchet technique dans le chef d’une équipe brugeoise poussée à plusieurs reprises à la faute dans les 25 premières minutes de jeu, le match au sommet entre le Standard et le FC Bruges a tenu, samedi à Sclessin, toutes ses promesses. Avec, à l’arrivée, un partage (1-1) que personne n’a osé contester, tout à l’inverse des deux coups de réparation accordés à l’équipe liégeoise, le premier à l’heure de jeu pour une soi-disant faute de Mechele sur Vanheusden, le deuxième pour une faute de main de Rits sur un centre à bout portant de Cop, en toute fin de partie, pour offrir au Standard, via la transformation de Nicolas Gavory, un point pleinement mérité.