Le gouvernement De Croo ajuste les compétences de quatre de ses ministres

Le gouvernement fédéral a modifié les compétences de plusieurs de ses membres, le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), étant ainsi chargé de la « coordination de la lutte contre la fraude » et non plus « de la lutte contre la fraude fiscale », indique un arrêté royal publié dimanche soir.

La ministre de l’Intérieur et des Réformes institutionnelles, Annelies Verlinden (CD&V également), hérite pour sa part du « Renouveau démocratique » comme compétence supplémentaire, indique cet AR publié au Moniteur en même temps que l’arrêté ministériel « relatif aux mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 » traduisant les mesures adoptées vendredi par le comité de concertation.