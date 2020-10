Erik Orsenna: «Entre le cochon et nous, il y a une fraternité incroyable»

Membre de l’Académie française et ambassadeur de l’Institut Pasteur, l’écrivain français Erik Orsenna vient de publier Cochons, voyage aux pays du Vivant . C’est un éloge de l’animal où l’on va par sauts et gambades, où se mêlent le reportage et la vulgarisation scientifique, la géographie et la gastronomie, la médecine et la mythologie. Le cochon n’a pas volé ce bel hommage.

Un passage de votre livre évoque votre terreur d’enfant face à l’abattage d’un cochon dans une ferme alsacienne. Entre le cochon et vous, ça avait mal commencé ?