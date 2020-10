Rappel de riz basmati contenant trop d’aflatoxines

La société Soufflet alimentaire retire de la vente son riz basmati 1KG et 4X125 GR de la marque Carrefour et demande aux personnes qui en auraient acheté de le rapporter au magasin où il leur sera remboursé. A la suite d’un contrôle, il est apparu qu’il contenait trop d’aflatoxines.

Les aflatoxines sont des mycotoxines qui peuvent être présentes dans différents produits tels que les céréales, le café, le riz, les raisins secs et les fruits secs.

L’aflatoxine ne présente un risque sanitaire qu’en cas de consommation élevée et répétée. Il est cependant demandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils leur seront remboursés.

Les articles, conditionnés en portion de 4x125GR et 1KG, portent les numéros de lot 3245412435256 (DDM : 16/07/2022 et 20/07/2022) et 3560070837984 (DDM : 15/07/2022).