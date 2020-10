L’appli Coronalert modifiée pour être rendue plus efficace

Suite aux problèmes observés, la procédure permettant de recevoir les résultats de son test sur l’appli via un code à 17 chiffres va être simplifiée et automatisée. La mise à jour de l’appli a débuté ce dimanche.

Une nouvelle version de l’appli Coronalert – téléchargée plus d’1,4 million de fois depuis son lancement – est en cours de déploiement depuis dimanche soir. Objectif ? Augmenter l’efficacité de celle-ci en corrigeant certains défauts observés. Lorsqu’une personne va se faire tester, elle doit normalement générer avec son appli un code à 17 chiffres que le médecin, l’hôpital ou le centre de tests doit ensuite encoder dans le système de soins de santé belge afin de « lier » le smartphone à ce test. Si ce dernier s’avère au final positif, le propriétaire du smartphone reçoit automatiquement une notification et peut ensuite – s’il le souhaite – alerter de façon anonyme toutes les personnes avec qui il a été en contact pendant plus de 15 minutes à moins d’un 1,5 mètre.