Le covid-19 a-t-il changé en quelques mois? La réponse du Centre de crise

«Le virus n’a pas changé, mais le contexte est différent. Nous étions au printemps et allions vers l’été, alors qu’aujourd’hui nous sommes à l’automne et allons vers l’hiver », a indiqué Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral. Les températures fraîches sont plus favorables à la propagation du virus, tout comme les conditions de vie actuelles.