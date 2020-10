Ligue des champions: Rennes et Camavinga vont plonger dans le grand bain européen

Beaucoup d’excitation et un peu d’appréhension pour le Stade rennais et sa jeune star Eduardo Camavinga, qui se préparent à faire leurs grands débuts en Ligue des champions mardi contre d’autres néophytes, l’équipe russe de Krasnodar (21H00).

« Musique sacrée », proclame une affiche montrant des supporters main sur le cœur, placardée sur le balcon de la mairie. Envoyé à plein volume la nuit où la qualification a été acquise en août, l’hymne de la prestigieuse compétition européenne retentira officiellement pour la première fois au Roazhon Park, devant une jauge de près de 5.000 spectateurs privilégiés.

Pour les autres supporters, ce sera l’heure de la débrouille, puisque bars et restaurants doivent fermer à 22h00 à Rennes et que les autorités demandent de limiter à six le nombre de personnes chez les abonnés des diffuseurs.

Alors que les restrictions sanitaires vont croissantes, l’entraîneur rennais Julien Stéphan, qui découvrira la compétition à 40 ans et après moins de deux ans à la tête d’une équipe professionnelle, s’est réjoui du relèvement de la jauge de spectateurs à Rennes.