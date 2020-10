Coronavirus: tout le monde ne pourra plus se faire tester à Huy

Les autorités font appel à la responsabilité et au sens civique des citoyens.

La ville de Huy, à la demande du Cercle des Médecins Généralistes, a indiqué lundi que le centre testing Covid de Huy ne testera plus que les cas symptomatiques à partir de mardi.

« Confronté à la saturation des laboratoires d’analyse de tests Covid qui ne peuvent désormais plus fournir des résultats dans un délai inférieur à cinq jours, et à leur demande, le centre de testing de Huy ne testera plus que les personnes symptomatiques. Celles ne présentant aucun symptôme seront refusées à l’entrée du site, situé devant le CHRH avenue du Hoyoux, où les tests restent possibles du lundi au samedi de 9h à 12h », précise le communiqué.

Les autorités font appel à la responsabilité et au sens civique des citoyens. La priorité absolue et exclusive sera donnée aux personnes malades, à qui il est demandé de ne pas oublier de se munir de l’attestation e-form délivrée par le médecin traitant, leur carte d’identité et une vignette mutuelle.