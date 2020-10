Lettre du Brexit: Boris Johnson boit la tasse

Si par hasard vous avez l’outrecuidance de demander à Sharon, la serveuse du restaurant « SeaShell », la recette du « fish and chips », la réponse, d’une voix rugueuse venue du fin fond du Yorkshire, est sans appel : « Comme le Coca-Cola, c’est confidentiel ». Il y a quelque chose de mythique dans le fait de glisser votre couteau dans la pâte de bière légère, croustillante, et ensuite dans la partie tendre de l’aiglefin frit dans le jus de rôti de bœuf, servi avec de grosses frites, des pois à la menthe légèrement sucrés et de la sauce tartare ou du vinaigre. On ne badine pas avec le symbole de la gastronomie britannique né en 1860 dans la communauté juive de l’Est de la capitale ! Les secrets de la préparation du plat national sont aussi bien gardés que les bijoux de la couronne.