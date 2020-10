Evenepoel et Deceuninck-Quick Step blanchis dans l’affaire de l’objet mystérieux au Tour de Lombardie (vidéo)

Le jeune coureur belge avait lourdement chuté, le chef d’équipe était venu le rejoindre et une séquence avait fait le tour des réseaux sociaux.

Remco Evenepoel a été victime d’une lourde chute au Tour de Lombardie, mettant prématurément fin à sa saison. Dans une séquence vidéo filmée quelques secondes après sa chute, on voyait Davide Bramati venir en aide au coureur Belge. Le chef d’équipe a alors été surpris en train de sortir un objet de la poche arrière d’Evenpoel.

Cet objet mystérieux avait été le sujet de plusieurs théories et une enquête avait été ouverte par la CADF (Cycling Anti Doping Foundation). Cette dernière vient de blanchir Bramati et Evenepoel dans l’affaire.

« Après avoir entendu les déclarations de toutes les parties impliquées, y compris le coureur et les représentants de l’équipe, la CADF a conclu qu’aucune violation de dopage n’avait été commise. Nous considérons l’affaire close à moins que de nouveaux éléments n’apparaissent plus tard. La CADF tient à remercier M. Evenepoel, M. Bramati et l’équipe Deceuninck-Quick Step pour leur coopération pendant l’enquête. »