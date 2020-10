Covid-19 : 500 tests quotidiens réalisés à Arlon

Le taux de contamination grimpe fortement aussi en province de Luxembourg. Vivalia pourrait déclencher la phase 2A synonyme de plus de lits de soins intensifs. Les laboratoires tournent à plein régime, sans doute en soutien d’autres provinces.

Le Dr Neuberg, directeur médical de Vivalia, attend du nouveau matériel de dépistage pour les hôpitaux de Libramont et de Marche. - D.R.

La province de Luxembourg n’échappe pas à la seconde vague de la crise sanitaire et quelques chiffres donnés par la direction de l’intercommunale hospitalière Vivalia parlent d’eux-mêmes. Depuis dix jours, les admissions en soins intensifs ont été multipliées par 2,4, soit 12 patients ce lundi pour 5 le 10 octobre, et par 3,5 pour ce qui concerne les patients Covid hospitalisés, soit 74 contre 21 il y a dix jours. Cela fait un total de 86 personnes hospitalisées dans les hôpitaux d’Arlon, Libramont, Marche et Bastogne.