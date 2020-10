Bruxelles: des riverains du bois de la Cambre manifestent devant le palais de justice

Une quarantaine de personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté lundi à compter de midi sur la place Poelaert, devant le palais de justice à Bruxelles, en soutien à la commune d’Uccle, dont l’action pour protester contre la fermeture du bois de la Cambre aux voitures passait devant le tribunal civil de Bruxelles siégeant en référé. Les participants arboraient l’affiche de leur campagne disant « Non à la pollution, à l’immobilité et à la destruction du tissu économique » et oui à une « mobilité partagée ». Des chauffeurs de taxis ont aussi fait le tour de la place en klaxonnant.